La CUP exigeix un "canvi profund" en política forestal i gestionar des de la prevenció

GIRONA, 6 (EUROPA PRESS)
La CUP ha exigit aquest dilluns un "canvi profund" en la política forestal i deixar de gestionar els incendis des del punt de vista de l'extinció i posar el focus en les tasques de prevenció, informa en un comunicat aquest dilluns.
Així ho ha expressat el partit en una roda de premsa a la Bisbal d'Empordà (Girona), després de l'incendi originat en aquest municipi divendres passat, en la qual han participat el secretari general del partit, Non Casadevall, i el diputat al Parlament Dani Cornellà.
Han sostingut que aquest incendi era "evitable" i és conseqüència de l'abandonament i la manca de gestió forestal, per la qual cosa Casadevall ha reivindicat la necessitat de reforçar els pagesos i la ramaderia extensiva, impulsar una gestió forestal activa i garantir un "futur viable" per al món rural.
"No ens podem continuar lamentant cada estiu mentre mantenim intactes les polítiques que fan possibles aquests grans incendis", ha expressat.
ORIGEN DE L'INCENDI
Per la seva banda, Cornellà ha exigit "transparència absoluta" sobre l'origen de l'incendi i les responsabilitats polítiques vinculades als treballs que es duien a terme a la carretera GI-660.
Ha afirmat que no es pot responsabilitzar un treballador que feia tasques en unes obres adjudicades per la Generalitat i reclama saber "qui va autoritzar" aquests treballs i quin control va exercir el Govern.
El partit també ha criticat que el Govern ha volgut transmetre una "falsa imatge de normalitat i control" amb aquest incendi i han demanat més recursos per als Bombers i el reconeixement als bombers voluntaris.