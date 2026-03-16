La CUP dona suport a la vaga de professors i recrimina al Govern l'actuació dels Mossos

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha manifestat el seu suport a la vaga de docents d'aquest dilluns a Catalunya i ha recriminat l'actuació dels Mossos d'Esquadra.
"Interior ha vulnerat el dret a fer vaga del professorat. Es permeten talls de vies en funció de qui els fa. Ens preocupa com actuen els Mossos com a eines de poder i del Govern", ha sostingut en una roda de premsa.
També ha criticat l'acord al qual la Generalitat va arribar amb CCOO Educació i la UGT en considerar que no tenen prou implantació en el sector, per la qual cosa creu que va suposar "un intent de desmobilització i una aixecada de camisa a la població".
A més a més, ha recordat que un 95% dels 42.965 docents participants en una consulta impulsada pel sindicat Ustec·Stes va rebutjar l'acord, per la qual cosa ha acusat el Govern de "donar l'esquena a les necessitats del sector i de pactar amb els sindicats còmplices del poder".
CIMERA
Sobre la cimera de divendres convocada pel Govern amb els partits per les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, Moreno ha advertit de la vulnerabilitat de l'economia catalana en el context internacional i ha destacat que aquestes crisis són "un reflex de les febleses del capitalisme".
Per això, ha defensat canvis estructurals i del model productiu relacionats amb la protecció social i laboral, el control de preus sobre productes essencials i condicionar qualsevol ajut públic al sector privat.
"Els serveis essencials no poden estar sotmesos als interessos dels especuladors", ha apuntat la dirigent de la CUP, que considera que la classe treballadora no ha de tornar a pagar per una crisi que no ha provocat.