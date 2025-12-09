La CUP diu que si es confirma que la PPA va sortir de l'Irta "haurien de rodar caps"

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha afirmat que si es confirma que el virus de la pesta porcina africana (PPA) va sortir d'instal·lacions públiques, en referència a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), "d'una manera clara i contundent haurien de rodar caps".
"El gir que han fet els esdeveniments ens preocupa enormement", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament, després de la creació d'un comitè auditor amb 6 experts en bioseguretat per analitzar laboratoris i institucions que treballen amb el virus de la PPA.
Preguntat per la proposta de resolució que ha registrat Junts que demana reprovar el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, el portaveu ha assegurat que la CUP la valorarà i exigeixen totes les explicacions, però no faran "oportunisme polític".