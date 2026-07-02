La CUP diu 'no' als pressupostos per la seva manca d'ambició: "No estan a l'alçada"

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Laure Vega ha justificat el vot negatiu al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran aquest dijous al Parlament en considerar que no donen resposta a les necessitats de Catalunya i els manca ambició: "Aquests pressupostos no estan a l'alçada d'aquest país".
En la seva intervenció durant el debat parlamentari, Vega ha considerat que la gent mereix més del que ofereix el projecte que el Govern ha pactat amb ERC i els Comuns i que no resten poder als poderosos: "Aquests pressupostos tenen més recursos, és evident. Però quina és la gran obra de govern aquí? Què recordarem d'aquí a 20 anys? Quin poder retrocedeix?".
La diputada ha insistit en la idea que no permeten millorar la vida dels treballadors ni els farà tenir més temps, i que hi ha polítiques equivocades com els ajuts al lloguer que "aniran directes als rendistes".
"Quan acabi aquesta legislatura ningú no recordarà el nombre exacte de cap partida. El que recordarà la gent és una altra cosa: si se'n va poder anar de casa i oblidar les mudances, si va poder tenir un fill, si el seu pare va arribar a temps a una operació o a una residència, si el tren va passar i va arribar aquest compromís tan important", ha expressat.
Per això, ha advertit de la necessitat d'ambició per part de l'esquerra: "Si l'esquerra governa o condiciona governs i la vida no millora de manera evident, qui recollirà aquesta frustració? La recollirà l'extrema dreta", i ha considerat que salvar els mobles a nivell polític no és fer que la vida de la ciutadania sigui millor.