La CUP diu que Illa ha de comparèixer al Parlament per l'"escàndol" de les proves Pisa 2025

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha reclamat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha de comparèixer al Parlament per l'"escàndol" arran de l'error en les proves Pisa.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, ha explicat que el seu partit ha registrat una petició de compareixença d'Illa i ha demanat que sigui com més aviat millor, modificant el calendari de plens si cal, tot i que ha recordat que és potestat del president comparèixer en el termini de 30 dies un cop la sol·licitud s'aprova.
Segons Pellicer, en la Junta de Portaveus el PSC, ERC i els Comuns han rebutjat modificar el calendari, tot i que hi ha hagut una "manifestació general" que Illa ha de comparèixer per la qual cosa, apunta, l'assumpte ha quedat damunt la taula.
Ha insistit a demanar la dimissió de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i ha criticat que el Govern no doni explicacions sobre la seva gestió fins que els "enxampen", la qual cosa diu que també ha passat amb les infiltracions policials en les assemblees docents i amb l'incendi a les Gavarres (Girona).
"El que no pot fer el Govern és amagar una situació que coneixia des del mes de març del 2026 i fer-la pública només quan veuen que tindrà conseqüències", ha assenyalat.
AMNISTIA
D'altra banda, ha celebrat l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, a més de la sindicatura de l'1-O, i ha dit que l'únic fre a la llei d'amnistia són els tribunals que "no els dona la gana aplicar-la i faran tot el possible per no aplicar-la".
També ha traslladat el suport a totes les persones que "haurien de ser amnistiades", com l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR).