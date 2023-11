La CUP descarta participar en la taula de diàleg perquè "no resoldrà" l'autodeterminació

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha descartat aquest dimarts que la formació s'incorpori a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central perquè consideren que "no resoldrà" el dret a l'autodeterminació.

"No participarem de l'enèsima taula de diàleg, que molt probablement no sortirà del marc del finançament, del marc competencial o d'altres qüestions que res tenen a veure amb el dret a l'autodeterminació i la necessitat de resoldre les principals necessitats del país", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra.

Després d'ironitzar amb l'existència de diverses taules, ha recalcat que no aparcaran la qüestió de l'autodeterminació, a més de concretar que no se'ls ha instat recentment a afegir-se a la taula.

Sobre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que no té "agenda pròpia ni propostes polítiques" i que està centrat a donar resposta a qüestions vinculades amb el Govern central, i no les que afecten els catalans com l'habitatge, la regulació del preu dels productes bàsics i la sanitat pública, entre d'altres.

"Cada vegada més relega a l'àmbit de la retòrica les propostes vinculades a l'autodeterminació, per substituir-les per propostes vinculades a competències o finançament", ha avisat.

PRESSUPOSTOS

Sobre el projecte de pressupostos del 2024, ha assegurat que estan disposats a assistir a una primera reunió per escoltar quina proposta els posen sobre la taula, i a partir d'aleshores decidiran el paper que tindran.

En la seva opinió, el Govern ha d'avançar "en uns mínims clars" que ha situat en l'àmbit de l'habitatge, la salut pública, la regulació de preus, en polítiques per afrontar el canvi climàtic i frenar els macroprojectes, i en el dret a l'autodeterminació: "Ho abordaran els pròxims pressupostos? Tenim seriosos dubtes", ha postil·lat.