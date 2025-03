La CUP demanarà al Parlament la gratuïtat de Rodalies i trens de mitja distància fins al 2026

Volen reprovar Paneque i proposen una comissió d'estudi de compensació i inversió de la xarxa

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha explicat que en el ple monogràfic de Rodalies que comença aquest dimarts a la tarda demanaran la gratuïtat de Rodalies i dels trens de mitja distància, com a mínim, fins a finals de 2026.

"La consellera Paneque demana paciència. Nosaltres demanem solucions i no pagar per un mal servei fins que tinguem un transport ferroviari digne per a tothom", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana

També ha explicat que demanaran la reprovació de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, a la qual retreuen que demani "paciència".

A més a més, ha explicat que proposaran la creació d'una comissió d'estudi de compensació i inversió immediata a la xarxa ferroviària de Rodalies "després de 30 anys de desinversió".

Segons Cornellà, la comissió, que demanen que duri com a màxim dos mesos, ha de determinar "els diners pressupostats i no executats durant tots aquests anys pels diferents governs de l'Estat", i defensa que han d'exigir al Govern central que ingressi a Catalunya aquesta quantitat.