La CUP demanarà en el DPG exigir "competències plenes" en habitatge

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha explicat que la seva formació demanarà en el debat de política general (DPG), que comença aquest dimarts amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, que el Parlament exigeixi al Govern central "competències plenes" en matèria d'habitatge.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts ha defensat que un parlament ha de ser "sobirà de forma plena" per decidir sobre allò que li ha encomanat la gent, cosa que, segons diu, no passa al Parlament ja que diverses lleis sobre habitatge i energia, entre altres qüestions, han estat tombades pel Tribunal Constitucional.
Vega ha apostat per una llei d'arrendaments urbana catalana que "realment protegeixi les persones" i amb la qual es pugui prohibir l'especulació i recuperar els pisos en mans dels grans tenidors.
Ha assegurat que no entenen el "silenci de molts polítics catalans" en casos com el de l'Olga, una veïna de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que, afirma, es va suïcidar després d'un desnonament, i espera que el DPG serveixi per decidir si Catalunya avança o no perquè l'habitatge sigui un dret.
Ha explicat que ens trobem en un moment de "pura hipocresia" del PSOE quan diu que si l'habitatge no està garantit com un dret és perquè la Comunitat de Madrid no l'aplica perquè, apunta, a Catalunya s'ha avançat més referent a això que des del Govern central.
"Si es volen excusar amb que el PP no vol desenvolupar les lleis amb nosaltres no hi ha excusa", ha advertit, i ha assenyalat que s'ha de poder incidir sobre el tempteig i retracte i adquirir pisos des de l'àmbit públic a un preu que no sigui el de mercat.