La CUP demana el traspàs de les competències d'habitatge i se solidaritza amb els detinguts

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha reclamat el traspàs de les competències en matèria d'habitatge a Catalunya per garantir que "és un dret i no una mercaderia" i s'ha solidaritzat amb els detinguts en les mobilitzacions de dilluns.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha manifestat satisfacció per les manifestacions i ha acusat els socialistes d'actuar amb "una absoluta hipocresia perquè de dia fan crides en defensa d'un habitatge digne i a la nit colpegen i detenen qui es mobilitza".
Segons Pellicer, per garantir l'accés a l'habitatge toca actuar sobre el mercat prohibint la compra especulativa i recuperant tot l'habitatge en mans d'inversors i fons voltor.
També ha expressat el seu suport a una possible vaga general per l'habitatge, motiu pel qual estaran al costat de tots els actors que la promoguin: "I no ho farem per càlculs electorals", ha afegit.
"La vaga general és l'única manera d'avançar en la garantia del dret a un habitatge digne davant uns governs que no han volgut intervenir el mercat com correspon", ha resolt.