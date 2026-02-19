La CUP demana "tenir en consideració" també la seva llei de limitació de compres especulatives

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha demanat "tenir en consideració" també la seva proposició de llei sobre la limitació de les compres especulatives d'habitatge, després de l'acord entre el Govern i els Comuns respecte a aquesta qüestió.
En una atenció als mitjans aquest dijous des del Parlament, ha dit que no han tingut temps de fer una valoració en profunditat d'allò que han acordat els Comuns, però que les dues normes s'haurien de tenir en compte.
"És un problema del conjunt del país, de nord a sud. Per tant, l'ideal seria que hi hagués un debat honest i profund de caràcter democràtic per veure com resolem el problema de l'habitatge a tot arreu, no només a Barcelona i no només a determinades zones urbanes", ha defensat.
Ha explicat que no han tingut un espai de treball conjunt amb els Comuns, tot i que ha elogiat algun dels àmbits que cobreix la llei acordada pels de Jéssica Albiach, com el fet de modificar la llei d'urbanisme perquè no es pugui comprar per especular.
La norma de la CUP, més enllà de la modificació de la llei d'urbanisme, declara tot Catalunya zona tensionada a través de la declaració de totes les vegueries com a zones tensionadas, a més de limitar els preus de compra i regular els percentatges de cessió en casos de compra de sòl, entre altres mesures: "Una família, un habitatge, per a tothom", ha resumit Vega.