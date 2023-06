La CUP demana a Simó un canvi de model educatiu i consensuar-lo amb la comunitat i els sindicats

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha demanat aquest dimarts a la consellera d'Educació, Anna Simó, un canvi de model educatiu i consensuar les mesures amb la comunitat i els sindicats del sector.

"Cal reconeixement, justificació i reparació per a la comunitat educativa. I diàleg, negociació i consens, no propostes que siguin fum, no màrqueting ni anuncis incomplets. Els canvis no es poden fer en contra de la comunitat educativa i els sindicats", ha subratllat en el ple monogràfic sobre educació a la cambra.

Així, ha retret a Simó no haver-se assegut encara amb ells des que va prendre possessió del càrrec ni haver arribat al ple "amb una agenda o un preacord" que permetés desfer moltes de les decisions preses pel seu antecessor en el càrrec, Josep Gonzàlez Cambray.

"L'escola catalana està en una crisi gravíssima. Si seguim per aquest camí aviat ja no podrem dir que l'escola catalana és un model d'èxit, ni que és un model de cohesió", ha sostingut.

Sobre el català, ha reclamat mesures a l'altura del que pot implicar un eventual govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol, i per això ha defensat la necessitat d'impulsar "un gran pacte social per defensar la immersió lingüística, el català com a única llengua vehicular i dotar l'escola de recursos per garantir l'aprenentatge de la llengua a tots els espais educatius".