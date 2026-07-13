La CUP demana "responsabilitats polítiques" per la intervenció dels mòbils a Fernàndez i Riera

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha demanat que s'assumeixin "responsabilitats polítiques i penals" per la intervenció del CNI dels telèfons mòbils dels exdiputats de la CUP al Parlament David Fernàndez, durant 6 mesos, i el de Carles Riera, durant 2 anys.
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, després que el Consell de Ministres hagi emès un informe en el qual diu que el CNI va intervenir els telèfons amb la supervisió i autorització del jutge del Tribunal Suprem (TS).
Moreno ha assegurat que aquesta notícia és la "confirmació d'un fet molt greu" i ha dit que continuen sense saber els motius ni els objectius de la intervenció dels mòbils.
Per això, ha reclamat la "desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític" i la compareixença dels responsables del Govern central i el CNI implicats.
"L'Estat espanyol utilitza els seus serveis d'aparells d'intel·ligència per perseguir i criminalitzar l'independentisme i la dissidència política i, lluny de ser un cas aïllat, com hem denunciat altres vegades, aquest espionatge forma part d'una estratègia sostinguda de guerra bruta", ha dit.