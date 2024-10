La CUP demana regular el lloguer de temporada i una norma "de caràcter indefinit" del lloguer

Insta al Govern a tancar l'oficina d'Acció a Tel Aviv (Israel)

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El grup de la CUP en el Parlament ha demanat regular amb caràcter urgent els lloguers de temporada i habitacions així com una normativa "de caràcter indefinit" del lloguer, similar a la desenvolupada a Alemanya i Regne Unit.

Així ho han recollit en les seves propostes de resolució que han presentat en el marc del Debat de Política General (DPG), consultades aquest dimecres per Europa Press, i que es votaran aquest dijous en el Parlament, en les quals també reclamen aprovar el règim sancionador de la Llei d'Habitatge.

Els anticapitalistes també han tornat a reclamar la creació d'un Observatori sobre la Llei d'Amnistia, amb l'objectiu de recopilar totes les sol·licituds i acompanyar "les persones represaliades", així com treure conclusions sobre el grau d'aplicació de la llei.

També volen que el Parlament aprovi que la resolució del conflicte polític a Catalunya "haurà de produir-se en el marc de negociació internacional i com a resultat d'una ruptura democràtica prèvia amb l'Estat, des de les institucions catalanes i mitjançant la mobilització social, continuant el camí iniciat amb el referèndum de l'1-O".

TANCAR L'OFICINA D'ACCIÓ

Els 'cupaires' han instat el Govern a iniciar els procediments per tancar l'oficina d'Acció a Tel Aviv (Israel) i suspendre "tot acord comercial amb Israel amb caràcter i efectes immediats, incloses les activitats de difusió publicitària i comercial d'empreses militars vinculades a l'Estat d'Israel".

També han reclamat al Govern "no ampliar les terminals relacionades amb el transport aeri i marítim turístic i limitar el mateix" i deixar sense efecte projectes com el Hard Rock, que consideren que té per objectiu la captació de nou turisme.

Sobre la Copa Amèrica de Vela, la CUP demana establir un compromís per no tornar a acollir un esdeveniment com aquest a cap ciutat de Catalunya si no és a través d'una "decisió popular com un referèndum on pugui participar la població afectada" i amb el compromís de total transparència de l'administració.

A més, han reclamat iniciar en sis mesos la prova pilot de la Renda Bàsica Universal (RBU) dissenyada per l'Oficina del Pla Pilot de la RBU.