Su Moreno (CUP) demana reconstruir l'independentisme

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha celebrat l'aplicació de la llei d'amnistia a polítics del procés com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha dit: "Ara que la carpeta repressiva de l'1 d'octubre es va tancant, és hora de sortir del laberint i reconstruir l'independentisme popular".
Així s'ha expressat en un missatge difós pel partit aquest dimarts després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'amnistia al delicte de malversació i el Tribunal Suprem hagi decidit deixar sense efecte l'ordre de detenció contra Puigdemont.
"Esperem que el president Puigdemont i els consellers Puig i Comín puguin tornar al país tan aviat com sigui possible. Però també volem ser clars, l'amnistia només serà un èxit quan arribi a tothom, també als activistes i militants pendents de rebre-la", ha afegit Moreno.
La portaveu cupaire ha sostingut que la llei d'amnistia "és una victòria del moviment independentista, que l'ha conquerit amb la mobilització i la lluita, però que, tot i que permet alleugerir la repressió, no resol el conflicte polític català".
Ha apuntat que "l'Estat espanyol encara no reconeix el dret a l'autodeterminació" i veu necessària una força independentista popular i antifeixista capaç d'unir les lluites per l'educació, l'habitatge, els drets laborals, l'agricultura, el feminisme, l'antiracisme i la llengua.
"D'alguna manera tornar a situar la independència al centre del debat polític. Al final, la ruptura democràtica continua sent l'única via per assolir la independència", ha resolt.