La CUP demana que la recaptació de la taxa turística es destini a "diversificar l'economia"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha demanat que la recaptació de la taxa turística es destini a "diversificar l'economia" i donar suport al sector productiu, després de l'acord aquest dimarts entre el PSC, ERC i els Comuns per augmentar-ne la quantia.
En unes declaracions difoses per la formació aquest dimarts ha criticat que el problema de la taxa turística és "que no aborda el problema de fons del turisme, que és el monocultiu".
Així, ha afegit que "per tants llocs de feina que es generen en el sector turístic es destrueixen de la mateixa manera en el sector productiu i industrial".
"Els diners recaptats amb la taxa turística no poden anar perseguint, promocionant aquest turisme que ens assola com a país", ha expressat, i ha assenyalat que quan un terç de la població no se'n pot anar de vacances, a parer seu, no té sentit continuar invertint els diners que es recapten a promocionar el turisme, textualment.
Ha afegit que la CUP defensa que la taxa turística "ha de pujar tant com es va plantejar en el primer decret" perquè, segons ella, el que s'ha presentat és una reducció de les quantitats.