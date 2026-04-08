La CUP demana "pressionar" el PSC per debatre la seva proposta del català a l'escola

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha demanat a les forces que han mostrat interès per la seva proposició sobre l'ús del català a l'escola que "ajudin a pressionar el PSC" perquè els socialistes s'obrin a debatre-la a la cambra catalana.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al costat de la representant de la Plataforma Pública i en Català (PieC) i portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura, i els representants de PieC Gerard Furest i Isarn Pardes.
Castillejo ha cridat a presionr els socialistes després que aquest dimarts els mateixos cupaires critiquessin el PSC per aliar-se amb el PP i Vox en la Junta de Portaveus per "vetar" el debat en el ple, segons ells.
Castillejo ha insistit en les crítiques al PSC per impedir el debat "juntament amb tota la dreta espanyolista" i ha defensat que la llei que proposa la CUP vol defensar l'escola catalana dels tribunals, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el Decret 91/2024, regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català.
"El que venia era a posar eines molt concretes, molt tècniques i amb molt suport per poder aconseguir que la immersió sigui realment efectiva a l'escola catalana", ha dit sobre la proposició.
Així, ha afirmat que pretenen que aquesta llei tiri endavant perquè hi hagi "una resposta des de Catalunya a les ingerències de l'Estat" i ha demanat al Govern que actuï en aquest sentit.
"Si no fem res serà el Tribunal Constitucional el que ens dirà com s'ensenya el català a l'escola i com s'ensenya el castellà. I el que farà és equiparar una llengua amb l'altra i acabar amb el model d'immersió, ha advertit.