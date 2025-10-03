La CUP demana a Parlon una investigació del dispositiu de les manifestacions per la Flotilla

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de la CUP al Parlament ha registrat aquest divendres un escrit de preguntes parlamentàries al Govern sobre el dispositiu dels Mossos d'Esquadra davant les protestes de dijous per la intercepció de la Global Sumud Flotilla, i pregunten si obrirà una investigació interna.
En l'escrit facilitat per la formació asseguren que les càrregues policials, la identificació de manifestants i les detencions a Barcelona i altres municipis catalans van vulnerar "el dret de mobilització i protesta".
Per això, pregunten a la Conselleria d'Interior si considera que el dispositiu va ser correcte i va garantir els drets fonamentals, i demanen concretar el nombre de detinguts i les acusacions que els fa la policia catalana.
També reclamen saber el nombre de persones ferides fruit de la intervenció dels Mossos, a més del total de càrregues policials dutes a terme, i pregunta pel motiu pel qual "es va encapsular durant hores" els manifestants a Barcelona, a la plaça de la Carbonera.
"Considera la consellera d'Interior que aquesta actuació va ser ajustada a dret?", es pregunta la CUP, que insta el Govern a dur a terme una investigació interna sobre aquests fets en concret, i sobre altres actuacions durant la jornada de protestes.