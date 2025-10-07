La CUP demana a Parlon explicar la "repressió" dels Mossos a les protestes de suport a la Flotilla

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de la CUP al Parlament ha registrat una sol·licitud de compareixença en comissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, per la "repressió exercida pels Mossos d'Esquadra contra les mobilitzacions" en suport a la Flotilla Global Sumud i a Palestina.
En el document, consultat per Europa Press, els cupaires demanen explicacions per "les càrregues policials, les persones ferides, l'ús de gas pebre i les detencions" durant aquestes protestes.
Aquestes manifestacions es van produir dijous, divendres i dissabte de la setmana passada, després que l'exèrcit d'Israel detingués els membres de la Flotilla en aigües internacionals.