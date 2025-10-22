La CUP demana sancionar Vox per penjar un cartell que acusa Companys d'"assassí"

Exigeixen excloure "temporalment" Garriga de l'exercici de la funció parlamentària
La CUP ha reclamat a la Mesa del Parlament que demani un dictamen a la Comissió de l'Estatut dels Diputats per valorar possibles infraccions del Codi de Conducta i que s'apliqui el règim sancionador al grup de Vox, en particular al seu portaveu, Joan Garriga, per penjar un cartell a la finestra dels seus despatxos on s'acusa l'expresident de la Generalitat Lluís Companys de ser un "assassí".
En l'escrit, remès aquest dimecres pels anticapitalistes, també exigeixen que s'exclogui "temporalment" Garriga de l'exercici de la funció parlamentària.
Després de l'acte del Parlament d'homenatge a la figura de Companys en una pausa del ple d'aquesta setmana, el grup de Vox ha penjat aquest cartell que diu 'Lluís Companys assassí' juntament amb una fotografia de la cara de l'expresident català.
A més a més, han col·locat una postal amb la mateixa frase sobre les roses blanques que els diputats que han assistit a l'acte d'homenatge havien col·locat davant una estàtua.
Per aquest motiu, el diputat de la CUP Dani Cornellà i altres parlamentaris han demanat a la Junta de Portaveus posterior que la Mesa emprengui "accions contundents" contra Vox després d'acusar Garriga de mantenir un to ofensiu --textual-- contra la figura de Companys.