La CUP demana obrir un procediment contra Villafranca (Vox) per dir-los delinqüents

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La CUP ha traslladat a la Mesa del Parlament una petició perquè la Comissió de l'Estatut del Diputat obri un procediment contra el diputat de Vox Rafael Villafranca per dir-los delinqüents en l'últim ple.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts, la Mesa ha admès a tràmit aquest escrit de la CUP i ha remès l'assumpte a la Comissió de l'Estatut del Diputat, que haurà de determinar si s'engega el procediment per vulneració del Codi de Conducta de la cambra.
DOS DECRETS DEL GOVERN
D'altra banda, la Mesa també ha admès a tràmit dos decrets del Govern, el que desplega la llei ELA i el del suplement de crèdit als pressupostos (que es podrà tramitar fins al dia 7 de maig).
No obstant això, l'òrgan parlamentari ha decidit no admetre a tràmit l'altre escrit de la CUP contra la portaveu d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, per "difamació" després de dir que els diputats no assisteixen a les sessions plenàries.
RECOMPTE DE DIPUTATS EN ELS PLENS
La CUP també demanava al Parlament fer un recompte dels diputats en els plens per indicar on eren en aquell moment, a la qual cosa fonts parlamentàries han assegurat que la Mesa s'hi ha negat per la impossibilitat de fer-ho.
Les mateixes fonts han explicat que, durant les sessions plenàries, els diputats poden estar fent tasques relacionades amb negociacions d'esmenes amb els grups parlamentaris i altres reunions i trobades a la cambra.