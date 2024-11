La CUP demana al Parlament defensar el dret a fer servir el català en els serveis públics de salut

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha presentat aquest dimecres al Parlament una proposta de resolució en defensa del dret a fer servir el català en els serveis públics de salut, coincidint amb la compareixença del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en la comissió corresponent a la seva cartera.

En un comunicat, la CUP ha criticat que "les discriminacions lingüístiques per parlar català en la sanitat pública perpetrades per les administracions són creixents any rere any".

Els anticapitalistes han remarcat que, segons dades de Plataforma per la Llengua, el 2023 hi va haver 221 queixes per no poder fer servir el català en els serveis públics sanitaris, i que des de començaments d'any n'hi ha hagut 197 més.

Han subratllat que "fa anys que el sistema sanitari català mostra dificultats per garantir els drets lingüístics de les persones catalanoparlants" i que existeixen, en les seves paraules, dèficits alarmants que demostren que el català és avui dia una llengua minoritzada.

ESTRADA ASSENYALA LA CONSELLERIA DE SALUT

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha afirmat que les bones intencions del conseller Vila "de poc serveixen si la Conselleria de Salut no fa la feina".

Amb això, Estrada ha destacat la necessitat de millorar condicions laborals de professionals sanitaris perquè, segons ella, de poc serveix formar sanitaris en competències lingüístiques si després marxen a altres llocs per buscar millores laborals.

Estrada també ha proposat transformar el coneixement del català en un requisit per als professionals que venen de fora de Catalunya.

Per la seva banda, el diputat Dani Cornellà, present en la compareixença de Vila, ha afegit que la Generalitat hauria de "fer complir la llei i aplicar el règim sancionador per posar fi a les situacions de discriminació en l'àmbit sanitari".