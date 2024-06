La CUP demana actuar sense "dilació" arran de l'informe sobre les despeses de Garriga

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha presentat aquest dilluns una petició davant la Mesa del Parlament perquè "actuï de manera diligent i prengui les mesures pertinents sense dilació" després de fer-se públic un informe de l'oïdora de comptes de la cambra que constata que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va efectuar despeses extraordinàries de més de 39.000 euros.

La petició també sol·licita a la Mesa que adopti tan aviat com sigui possible les propostes de l'oïdora de comptes respecte a la justificació de les subvencions als grups parlamentaris, que passen per una modificació de la normativa actual i ampliar els controls financers.

En un missatge a X recollit per Europa Press, Estrada retreu a Vox haver ficat "la mà a la caixa" des de la seva primera legislatura al Parlament.

L'informe del Parlament, avançat aquest dilluns per 'El Confidencial', assenyala que Garriga va registrar despeses extraordinàries en conceptes com AMPA, perruqueria, tintoreria i botigues d'alimentació, entre d'altres.

El document de l'oïdora de comptes, datat a 23 de maig, va recomanar a la Mesa demanar al grup parlamentari de Vox aclarir les despeses, i l'ens de la cambra està en espera que aquesta formació aporti la informació requerida després de sol·licitar-la en una reunió del 28 de maig, han informat fonts del Parlament a Europa Press.