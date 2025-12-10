La CUP demana una moratòria a les macrogranges i condicionar els ajuts per la PPA a mantenir llocs de feina

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha reclamat "una moratòria immediata a macrogranges i escorxadors" i que el Govern condicioni els ajuts públics a les empreses per la pesta porcina africana (PPA) al manteniment de llocs de feina i que se'n pugui fer un control públic.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en unes declaracions després de reunir-se a Vic (Barcelona) amb representants d'Unió de Pagesos, en què ha assegurat que cal fer una "avaluació estratègica per determinar la càrrega ramadera a cada territori per poder avaluar aquest model productiu", ja que considera que necessita ser diversificat.
Moreno ha demanat que la crisi de la PPA no afecti la desaparició de la petita i mitjana ramaderia, i "que no hagin de passar els pocs que queden cap a un model d'integració i a una nova dependència cap als grans productors".
La portaveu cupaire ha reclamat obrir el debat "per construir un país amb un futur econòmic i laboral", ha criticat la dependència econòmica de Catalunya del sector porcí, i ha reclamat una reforma agrària.
Ha concretat que aquesta reforma hauria d'abordar propostes per "relocalitzar la producció, establir preus justos per a la ramaderia, posar límits a l'agroindústria i començar a explorar l'impuls d'una distribuïdora i un supermercat públic".