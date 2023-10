La CUP demana modificar la xarxa Exprés.cat per connectar ciutats de diferents províncies en bus

Critica que aquest dilluns ha estat un "dia nefast" per a la mobilitat



La diputada de la CUP al Parlament Montserrat Vinyets ha demanat aquest dilluns modificar la xarxa de línies d'autobús interurbà de Catalunya Exprés.cat perquè connecti ciutats que pertanyen a diferents províncies, ja que actualment només funciona a nivell intraprovincial.

En una roda de premsa, ha explicat que aquest dimarts es debatrà una proposta de resolució dels cupaires en la Comissió de Territori de la cambra catalana que té l'objectiu d'abandonar "la visió centralista i radial en la qual sempre s'ha pensat el transport públic col·lectiu".

També hi ha intervingut el regidor de la CUP a Igualada (Barcelona) Pau Ortinez, que ha assenyalat que el seu municipi es vol beneficiar d'una hipotètica extensió de la xarxa Exprés.cat per connectar Cervera, Tàrrega i Lleida, totes pertanyents a la província de Lleida.

En aquest sentit, la CUP també proposa unir en bus la ciutat de Lleida amb les localitats de les Terres de l'Ebre de la línia que passa per Alcanar, la Ràpita, Amposta i Tortosa (Tarragona).

A més a més, ha reclamat estudiar la connexió "horitzontal" entre les ciutats de les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental (Barcelona).

Vinyets també ha criticat que aquest dilluns ha estat un "dia nefast" per a la mobilitat, ja que s'han registrat retards en les línies R2 i R2 Nord per una incidència a la Llagosta (Barcelona), a més de l'R2 Sud per una avaria elèctrica al seu pas pel Garraf (Barcelona).

"DIGNIFICAR" ELS USUARIS DE L'R12

La diputada Vinyets ha anunciat que la CUP registrarà aquest dilluns una altra proposta de resolució sobre mobilitat per "dignificar" els usuaris de la línia R12, que uneix l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb Lleida.

Han demanat incorporar el tram entre Manresa i Sant Martí Sesgueioles (Barcelona) dins el sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona "com més aviat millor" i que els trens que presten el servei de la línia siguin unitats reformades del model 447.

També han sol·licitat que s'instal·lin parades d'autobús a les estacions d'Aguilar de Segarra, Seguers-Sant Pere Sallavinera i Sant Martí Sesgueioles (Barcelona) "perquè no serveix de res que entre les estacions de tren i les parades d'autobús hi hagi distàncies inassumibles".