La CUP demana una moció de censura a Ripoll (Girona) "per desallotjar la ultradreta" d'Orriols

L'Ajuntament va anunciar dimarts a Twitter que entregava un immigrant sense llar a la Policia Nacional

GIRONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La CUP de Ripoll ha demanat que tots els partits pactin una moció de censura "per desallotjar la ultradreta de l'Ajuntament de Ripoll" i destituir l'actual alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana.

Ho ha dit aquest dimecres el regidor cupaire Dani Vilaseca en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, després que dimarts l'Ajuntament de Ripoll va publicar a Twitter que la policia local havia localitzat una persona dormint al carrer que havia manifestat trobar-se en situació irregular i la qual finalment la Policia Nacional es va endur per obrir-li un expedient d'expulsió.

Vilaseca ha criticat l'actuació del consistori, que ha qualificat de "cas flagrant de racisme institucional" i ha assegurat que és d'urgència democràtica que tots els partits posin una moció de censura sobre la taula d'una vegada per sempre.

L'alcaldessa, Sílvia Orriols, s'ha defensat també en unes declaracions a TV3 de les crítiques dels partits: "Al·leguen motius humanitaris. Jo crec que no és gens humanitari importar immigrants a mansalva, sense disposar de recursos per assimilar-los a la civilització occidental i sense cap opció d'incorporar-los en el mercat laboral".

JUNTS, EL PSC I ERC

Per part de Junts, Manoli Vega també ha criticat l'actuació de l'Ajuntament i ha dit que el que ha de fer és ajudar: "El que no es pot fer és això, fer-lo fora, expulsar-lo, penjar-ho (per les xarxes) i sentir-se orgullós d'aquesta actuació. Això no ho podem permetre", ha sostingut també en unes declaracions a TV3.

El regidor del PSC Enric Pérez també ha carregat contra el consistori i ha assegurat que es tracta d'una situació molt greu: "És immoral, indecent, inadmissible fer exhibicionisme públic d'una persona sense llar, que està dormint al carrer, a través dels perfils de les xarxes socials de l'Ajuntament".

Per la seva banda, el grup municipal d'ERC a Ripoll ha lamentat en un tuit recollit per Europa Press que "precisament per coses com aquestes deixar-los governar era i és un error".