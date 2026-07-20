La CUP demana a l'independentisme abandonar l'"estratègia de pacificació del conflicte" del PSC

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha demanat aquest dilluns a les forces independentistes obrir una nova etapa i abandonar l'"estratègia de pacificació del conflicte" del PSC perquè considera que allunya l'independentisme dels seus objectius.
En una roda de premsa, ha posat d'exemple el "seguidisme" d'ajuntaments on governen ERC i Junts amb la instal·lació de pantalles per mirar la final del Mundial Espanya-Argentina aquest diumenge, segons un comunicat de la CUP.
"És un fet polític greu i considerem que constata l'assumpció de l'estratègia de pacificació del conflicte nacional", i ha reivindicat que on governa la CUP no s'han instal·lat aquestes pantalles.
Ha reclamat el reconeixement internacional de les seleccions catalanes i ha retret al Govern no desplegar els "compromisos adquirits" en aquesta matèria.
AMNISTIA
Quant a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia la setmana passada, ha dit que "és útil perquè alleuja la repressió, però no resol el conflicte polític", i ha sostingut que l'estratègia de l'independentisme no pot estar condicionada per les decisions dels tribunals.
Ha apel·lat directament a Junts i ERC perquè "deixin de fer seguidisme" i ha afegit que l'única resolució democràtica del conflicte passa per l'autodeterminació.