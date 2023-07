La CUP demana a Junts rectificar el seu "paper inadmissible" a Ripoll (Girona) per destituir Orriols

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP al Congrés per Girona, Mireia Vehí, ha demanat a Junts rectificar el que ha qualificat de "paper inadmissible" a Ripoll (Girona), on la CUP defensa una moció de censura per destituir l'alcaldessa, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

"És incomprensible que Junts estigui bloquejant una alternativa a l'Ajuntament de Ripoll", ha destacat Vehí preguntada en una roda de premsa de l'Agència Efe per l'obertura d'un expedient d'expulsió a un home que dormia al carrer del municipi.

La policia local de Ripoll va localitzar l'home dormint al carrer; ell va manifestar que estava en situació irregular i es va contactar amb la Policia Nacional, que "se'l va emportar per obrir un expedient d'expulsió", va explicar l'Ajuntament en un tuit amb una foto de l'home.

Al costat del candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, Vehí ha sostingut que "no tot l'espai de Junts comparteix el que s'està fent a Ripoll" i ha demanat que canviï de posició, després de descartar opinar sobre debats interns del partit.

"RACISME INSTITUCIONAL"

Vehí ha qualificat l'actuació de l'alcaldessa de detestable i l'ha descrita com "una mostra de racisme institucional claríssim que fa servir les institucions per assenyalar els més febles, profundament racista i classista".

Ha assegurat que les polítiques del govern d'Orriols estan generant "pànic" en els veïns de Ripoll, i ha recordat que la CUP està disposada al que calgui perquè deixi de ser alcaldessa.