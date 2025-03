La CUP demana a Junts, ERC i els Comuns "forçar" el cessament del representant del Govern a Perpinyà

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

La CUP ha demanat a Junts, ERC i els Comuns que unir-se "per forçar" el cessament del director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Christopher Daniel Person, per descartar utilitzar el terme 'Catalunya Nord' en una intervenció al Parlament perquè va afirmar que no era d'ús oficial per part de les institucions franceses.

En un comunicat aquest divendres, el partit qualifica textualment d'altament preocupant les declaracions de Person, i han dit que aquestes se sumen a altres fets, com l'ús únic del francès en comunicacions oficials de la Casa, la qual cosa "demostra una manca de respecte cap al país i cap a la institució que diu presidir".

En aquest sentit, la líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha valorat que negar "la catalanitat de la Catalunya Nord és un fet greu" i un menyspreu a Catalunya, al català i a la unitat nacional, en les seves paraules.

"Escoltem atentament les explicacions del president Illa i del conseller Dalmau, que van intentar fer veure que no havia passat res. Nosaltres, la CUP, no ens conformem i pensem que el director ha de ser cessat", ha afegit.

Per això, ha demanat a ERC i Junts que continuïn demanant el cessament, i als Comuns que responguin a la petició "i no es posin de perfil".