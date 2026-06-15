La CUP demana a Illa "reflexionar" a l'estiu per afrontar el conflicte educatiu al setembre

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a "reflexionar" aquest estiu per afrontar el conflicte educatiu al setembre amb l'inici del nou curs, i ha dit que ha de decidir si el Govern vol escoltar la comunitat educativa o continuar mirant cap a un altre costat.
En una roda de premsa aquest dilluns, Moreno ha assegurat que la manifestació de docents i famílies d'aquest diumenge a Barcelona ha estat "de nou una demostració d'una realitat que el Govern porta mesos intentant negar".
Ha assegurat que la responsabilitat política final d'aquest conflicte és d'Illa, que afirma que "porta mesos amagat darrere els fracassos de les seves conselleries".
"Hi ha un país que es mou, hi ha un país que s'organitza i que reclama canvis profunds. Un país que està dient que no accepta que els serveis públics es deteriorin mentre les prioritats de Govern caminen decididament cap a una direcció contrària", ha afegit.
Segons Moreno aquesta no és únicament la reivindicació d'un sector sinó que és una mobilització per defensar quin tipus d'escola pública es vol: "Parlem de cohesió social, de futur i de la capacitat d'un país per garantir drets. I això és precisament el que el Govern no ha volgut entendre".
També ha assenyalat la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, qui, afirma, ha mostrat falta de voluntat política i ha "volgut tancar una negociació abans d'escoltar".