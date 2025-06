La CUP demana a Illa donar "la cara" al Parlament per l'ampliació de l'Aeroport

Insta ERC i els Comuns a oposar-s'hi "de manera clara i sense eufemismes"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha demanat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, doni "la cara" i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

"Pren una decisió tan important com aquesta d'esquena al Parlament. Sense debat, sense transparència ni respecte institucional. Una nova deslleialtat cap al país, que només reafirma el menyspreu d'Illa per les institucions catalanes", ha manifestat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Així, ha instat el Govern a oposar-se a una ampliació de l'Aeroport del Prat que, a parer seu, només defensen Foment i el Govern central, i que també ho facin "de manera clara i sense eufemismes" ERC i els Comuns.

Segons Cornellà, el president de la Generalitat ha anat més enllà de propostes com la de construir una tercera pista sobre el mar perquè "ara reconeix que l'ampliació no només afectarà la Ricarda, també el Remolà, dos espais naturals protegits".

"Per si no n'hi hagués prou, diu tranquil·lament que no passa res i que farà compensacions pel greu impacte ambiental que tindrà aquesta tercera pista. A això en diem polítiques de negacionisme climàtic, assimilables als partits d'extrema dreta", ha sostingut.

També ha carregat contra la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, qui ha acusat de no haver fet res per fomentar la mobilitat sostenible: "No han estat capaços ni de construir ni un quilòmetre més de tren per facilitar la vida de la gent. Trigarem menys a arribar a Seül que a la Seu d'Urgell", ha lamentat.