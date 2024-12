La CUP demana a Illa aclarir les raons d'incorporar els cossos de l'Estat al 112

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha demanat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, que aclareixi les "raons polítiques" per les quals ha acordat amb el Govern central la incorporació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional al Sistema d'Emergències de Catalunya del 112.

"Nosaltres ja tenim un cos de seguretat propi com són els Mossos d'Esquadra, amb els quals creiem que hi ha moltíssima feina a fer", ha recalcat en una roda de premsa a la cambra.

Després d'assegurar que no entenen la decisió, criden Illa a donar respostes perquè no veuen en l'acord "cap mena de justificació de caràcter polític, social ni tampoc cap demanda en aquest sentit per part de cap agent reconegut en la societat civil".

Aquest mateix dimarts, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han aprovat per unanimitat la compareixença del president català el dimecres 18, en el que serà l'últim ple de l'any per explicar aquests acords i l'estratègia política de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública.

Entre els acords tancats figuren la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al Sistema d'Emergències de Catalunya del 112 i l'impuls d'una comissió per passar dels 22.000 agents de Mossos d'Esquadra autoritzats als 25.000 l'any 2030.