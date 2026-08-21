La CUP demana al Govern un pla d'emergència a residències davant del "abandonament" de gent gran

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha exigit al Govern un pla d'emergència per garantir unes condicions dignes en residències i ha assenyalat "l'abandonament de les persones grans" que hi viuen davant de l'augment de les temperatures.
En un comunicat aquest divendres, la formació ha explicat que ha registrat una bateria de preguntes al Govern perquè informi sobre "la relació entre la climatització de residències i l'augment de la mortalitat", el nombre de residències que no disposen d'aire condicionat i les actuacions previstes davant de la nova realitat climàtica.
La CUP ha citat un estudi elaborat pel Tecnocampus i el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Conselleria de Drets Socials, en el qual s'assenyala "una major mortalitat de les persones grans que viuen en residències durant els mesos d'estiu, especialment en centres situats en barris amb rendes més baixes".
Per a la formació, aquestes dades "evidencien el fracàs d'un sistema que no protegeix les persones més vulnerables" i, per això, ha reclamat a l'Executiu que expliqui els controls que es realitzen per garantir temperatures adequades durant el dia i la nit a les residències.
En el mateix comunicat, la diputada al Parlament Pilar Castillejo ha exigit saber què és el que està fent el Govern davant d'aquesta situació i "els terminis que es posa per garantir que cap persona major hagi d'esperar per rebre l'ajuda que necessita".
"La crisi climàtica existeix, sabem que les persones grans són especialment vulnerables i durant la pandèmia ja vam poder comprovar les conseqüències de l'abandonament de les residències", ha conclòs la diputada.