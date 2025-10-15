La CUP demana explicacions per l'actuació dels Mossos en una seguda pro-Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha demanat al Govern i a la consellera d'Interior, Núria Parlon, explicar l'actuació dels Mossos d'Esquadra d'aquest dimecres a la tarda en una seguda pro-Palestina davant l'estació de Sants de Barcelona.
El diputat al Parlament Xavier Pellicer, qui en un vídeo publicat pel partit a X i recollit per Europa Press apareix sent arrossegat per terra per un agent, ha explicat que els Mossos han llançat gas pebre "contra la gent asseguda a terra sense previ avís".
"Una vulneració de drets evident i una actuació absolutament incompatible amb el mínim sentit comú i qualsevol protocol. Parlon i el Govern hauran de donar moltes explicacions", ha assegurat.
La protesta s'ha produït davant un hotel situat a l'estació de Sants on, segons els manifestants, s'allotjava l'equip de bàsquet Hapoel Jerusalem, que aquest dimecres a la tarda juga un partit de l'Eurocup contra el Baxi Manresa.
L'estació de Sants ha estat tancada durant prop d'una hora aquest dimecres al migdia després que els manifestants de la marxa estudiantil hagin provat d'accedir-hi, i és el punt d'inici de la manifestació unitària ara a les 18 hores.