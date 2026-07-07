La CUP demana al Govern explicar la detenció d'un operari en l'incendi de la Bisbal

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha demanat al Govern que doni explicacions "públiques, transparents, nítides i clares" sobre la detenció d'un operari que treballava amb una radial i que presumptament va provocar l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona).
En una roda de premsa aquest dimarts, el diputat cupaire ha assegurat que els preocupa com es va originar l'incendi i la resposta de detenir un treballador que estava desenvolupant tasques de manteniment en una carretera de titularitat pública.
"No es pot traslladar tota la responsabilitat a un treballador. I encara que sigui legal mantenir un treballador 48 hores detingut i sota custòdia policial, no ens sembla que aquesta hagi de ser la resposta", ha afirmat Pellicer, que ha assenyalat que la responsabilitat recau en l'empresa que havia ordenat fer aquestes tasques de manteniment i qui va contractar l'empresa, és a dir, el Govern.
Pellicer ha demanat saber si el treballador tenia ordres concretes d'actuar, qui li havia encarregat aquesta feina i com, i si se l'havia informat degudament sobre la situació del Pla Alfa de prevenció d'incendis, i ha afegit que al llarg de la setmana explicaran les accions concretes que impulsarà el grup parlamentari per demanar explicacions al Govern.
REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST
El diputat anticapitalista ha sostingut que, malgrat el canvi climàtic i les situacions de calor extrema, hi ha incendis que són evitables, i ha demanat al Govern actuar des de la prevenció, també ha acusat l'executiu català d'haver reduït en "40 milions d'euros" la partida de prevenció d'incendis en els pressupostos del 2026, en comparació amb els del 2023.
Pellicer ha demanat recuperar el mosaic agroforestal, apostar per la biomassa i la fusta local i garantir que viure al món rural sigui una opció viable, i també ha apostat per un canvi de model productiu i una agricultura i ramaderia viva: "No podem continuar únicament lamentant-nos cada estiu mentre mantenim intactes les polítiques que fan possibles aquests grans incendis".