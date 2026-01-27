La CUP demana que el Govern central assumeixi "les conseqüències econòmiques" per les incidències a Rodalies

Cornellà afirma que Paneque "s'amaga" i creu que les destitucions a Renfe i Adif no aporten solucions
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha demanat que el Govern central assumeixi "les conseqüències econòmiques d'aquest caos ferroviari", en referència als talls i incidències a la xarxa de Rodalies que s'han produït durant l'última setmana.
"Pensem que a la Generalitat no li ha de costar ni un euro", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana i ha explicat que la seva formació portarà una moció al ple del Parlament per tractar aquesta qüestió.
Així, Cornellà ha reclamat que l'Estat es faci càrrec dels serveis alternatius de transport i "el dèficit que s'acumularà" pel mes de gratuïtat.
També ha dit que el Govern central ha d'assumir el cost dels "recursos propis que s'han hagut de mobilitzar" com els informadors i tècnics que ha desplegat la Generalitat.
PANEQUE "S'AMAGA"
D'altra banda, ha criticat la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, que, a parer seu, "s'amaga" i ha assenyalat que les destitucions del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i el director general d'explotació i manteniment d'Adif, Raúl Míguez, serveixen per cobrir-se l'esquena i no per buscar solucions, textualment.
A més a més, ha dit que aquestes dimissions "no serveixen de res" i, segons ell, són de cara a la galeria, i ha afirmat que el problema no és tècnic sinó polític, en les seves paraules.
"La situació actual es deu a 20 anys de governs espanyols que han maltractat sistemàticament Catalunya", ha assegurat, i ha demanat recuperar la inversió que, segons ell, no s'ha fet.