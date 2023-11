La CUP demana al Govern abandonar la "sociovergència" si vol el seu suport als pressupostos

Assegura que el Govern té "l'última oportunitat per redreçar aquesta legislatura"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha demanat que el Govern abandoni la "sociovergència" perquè la formació cupaire faci costat als pressupostos del 2024, en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament.

Estrada ha considerat que l'executiu català ha d'"abandonar l'agenda política que ha estat desplegant fins ara el govern d'ERC i situar-se d'una vegada per sempre on el tocaria, entenent què és el que s'esperava d'aquesta legislatura".

Ha apostat per compartir polítiques d'habitatge, socioeconòmiques i climàtiques entre totes dues formacions: "Si compartim aquest marc, ens podem asseure i parlar tant com faci falta".

La diputada ha explicat que divendres passat membres de la CUP van tenir una reunió amb membres de l'executiu català, en la qual aquests últims van exposar la proposta del Govern per als pressupostos del 2024, i ha afegit que no hi ha data concreta per a una segona trobada, però que a la CUP estan "disposades a parlar".

"No hem vist ni el gir a l'esquerra que esperàvem, ni tampoc l'avenç cap a la independència que s'esperava i es reclamava", ha avisat.

A més a més, Estrada ha assegurat que el Govern té amb aquests pressupostos "l'última oportunitat per redreçar aquesta legislatura".

PETICIONS ALS CONSELLERS

Estrada ha reclamat que la Conselleria d'Interior de la Generalitat "actuï amb exemplaritat" en situacions d'actuacions policials desproporcionades i que es fiscalitzin d'ofici.

La formació també ha demanat la compareixença del conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, després del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) amb els sindicats, ja que la CUP considera que l'acord "no és capaç de resoldre els greuges acumulats".