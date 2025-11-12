La CUP demana "fer efectius" els acords per preservar l'espai del pla de Balasc

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha demanat aquest dimecres "fer efectius" els acords per preservar l'espai agrícola del pla de Balasc, a Santa Susanna (Barcelona).
En una roda de premsa a la cambra catalana juntament amb representants d'Unió de Pagesos, Assemblea Pagesa i Salvem el Pla de Balasc, Cornellà ha celebrat que la Comissió de Territori hagi defensat "la necessitat de preservar aquest espai agrícola", segons ell.
També ha demanat que es retiri el nou planejament urbanístic de Santa Susanna per evitar que es continuï "especulant", i perquè creu que no soluciona els problemes que té el municipi.
L'agost passat la CUP va denunciar l'alcalde i l'Ajuntament de Santa Susanna, a més del director general de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per presumpte "abocament il·legal" d'aigua freàtica a les obres d'aquesta zona i aquest dimarts Cornellà ha insistit que l'ACA continua sense fer res, textualment.
Per la seva banda, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Maresme, Josep Maria Baqués, ha afirmat que és "totalment incompatible" que després de l'acord adoptat en la comissió de Territori s'aprovi el nou pla urbanístic de la localitat.