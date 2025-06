La CUP demana a ERC i els Comuns "plantar-se" davant l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

Sol·licita a Parlon que comparegui per la "violència policial" durant la visita dels reis a Montserrat

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha demanat a ERC i els Comuns "plantar-se" davant l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona que defensa el Govern, i els ha instat a no portar aquest assumpte a Europa sinó a actuar des de Catalunya.

"Els demanem que no maregin més la perdiu, que el que han de fer, i saben que poden fer perquè l'últim Govern saben com va ser i com va caure per un tema molt concret, doncs demanem exactament el mateix", ha reclamat en una roda de premsa aquest dimecres, en al·lusió a l'avançament electoral de la passada legislatura pel projecte del Hard Rock.

Cornellà ha sostingut que ERC i els Comuns tenen "la paella pel mànec", i ha insistit que no cal que se'n vagin a milers de quilòmetres per aturar l'ampliació de l'aeroport, que ha qualificat de despropòsit.

Preguntat per si la CUP demana a ERC i els Comuns que no donin suport als pressupostos del 2026, el diputat anticapitalista ha respost que "són ells els qui han de buscar la fórmula", i ha criticat que el Govern presentés el projecte d'ampliació de l'aeròdrom després d'aprovar al Parlament, mitjançant un pacte previ amb els seus socis, els tres suplements de crèdit.

VISITA DELS REIS

La CUP també ha registrat una petició de compareixença en comissió parlamentària de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, per les identificacions i "violència policial" durant la visita aquest dilluns dels reis a l'abadia de Montserrat (Barcelona) per participar en una jornada de reconeixement a la figura de l'abad Oliba en el mil·lenari de la fundació del monestir.

Cornellà ha afirmat que preguntaran a Parlon "com és que per davant de tot passa la monarquia i no la ciutadania que es vol manifestar pacíficament", en al·lusió a la protesta contra la visita dels reis, durant la qual es va desplegar una bandera independentista.