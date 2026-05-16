La CUP demana a ERC i Comuns "plantar-se" davant del Govern i no donar suport als Pressupostos

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha demanat a ERC i Comuns "plantar-se" i plantar cara davant de les polítiques del Govern i no donar suport als Pressupostos perquè, assegura, Catalunya viu una situació de conflicte amb els professors, els sanitaris i l'habitatge.
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans, juntament amb el secretari general de la formació, Non Casadevall, des de Sant Pol de Mar (Barcelona), on el partit ha celebrat la jornada 'Sense llengua no hi ha país, sense país no hi ha llibertat'.
"No entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als Pressupostos de la Generalitat", ha lamentat, i ha criticat que les polítiques de l'executiu obliden la defensa del català i de la classe treballadora.
Per la seva banda, Casadevall ha explicat que les jornades organitzades per la CUP sobre la situació del català estan pensades per fer propostes "col·lectives per defensar el català", promocionar-ho i revertir el que considera una situació d'emergència.
"Són unes jornades per reflexionar sobre com podem fer que el català encara sigui una eina més integradora, com construir nació a través de la llengua", ha afegit.
Durant la trobada s'ha presentat la 'Declaració de Sant Pol', un document de la CUP que vincula el futur de l'idioma a la independència i en el qual es denuncia la "deixadesa institucional", apostant per implantar una educació que s'imparteixi exclusivament en català.