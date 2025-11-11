La CUP demana a ERC i Comuns que l'ampliació de l'aeroport sigui una "línia vermella" en el seu suport al Govern central

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha demanat aquest dimarts a ERC i els Comuns, socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, que marquin l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com una "línia vermella" en el seu suport al Govern.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament després que el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, hagi anunciat que en els pròxims dies Aena publicarà la licitació tècnica per a la gestió i desenvolupament del pla director per a l'ampliació de l'aeroport.
"Reclamem que més enllà de declaracions ho posin com una línia vermella com en altres casos en els últims anys. Una línia vermella que impedeixi que un govern del PSC en minoria pugui tirar endavant per la porta de darrere una ampliació de l'aeroport", ha afegit Cornellà.
Així, ha reclamat a l'executiu d'Illa "frenar aquest despropòsit" i descartar-ho definitivament perquè, ha dit, no respon als interessos generals dels catalans.
"Només respon als interessos d'uns pocs que volen continuar fent negocis", i ha qualificat d'oxímoron que la Unió Europea estudiï --textualment-- com es poden destruir els espais naturals amb les màximes garanties ambientals.
"NEGACIONISME CLIMÀTIC"
En aquest sentit, ha acusat el govern socialista de "flirtejar amb el negacionisme climàtic" i ha apuntat a fenòmens meteorològics extrems recents com les danes, les riuades i les sequeres.
"L'ampliació no està, en cap cas, pensada per oferir solucions a l'ara i aquí. Evidentment obvia l'emergència climàtica, perquè no s'hi podrà fer front amb polítiques com aquestes", ha sostingut.
El diputat cupaire ha conclòs que amb polítiques com l'ampliació de l'aeroport o la ronda Nord s'imposa "un model econòmic i territorial que es basa en el turisme massiu i l'empobriment dels serveis públics".
"Més aeroport és més especulació, és encariment del preu de l'habitatge i és augment de les feines precàries", ha resolt.