La CUP demana la negociació dels pressupostos per les infiltracions

"El Govern està fotent la pota fins al fons" amb la comunitat educativa
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha reclamat a ERC i els Comuns que congelin les negociacions dels pressupostos amb el Govern "fins que no hi hagi una resposta clara" sobre les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de professors que estaven preparant les jornades de la vaga educativa.
En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha assegurat que aquestes infiltracions marquen "un abans i un després", i ha acusat ERC de fer un flac favor a la democràcia i a la comunitat educativa en dir que no condicionarà els comptes al fet que hi hagi explicacions i conseqüències davant aquesta actuació dels Mossos.
Pellicer ha explicat que han traslladat aquest posicionament de manera informal a ERC i els Comuns, i ha insistit que es tracta d'una situació tan extraordinària que s'haurien d'aturar les negociacions "fins que no es produeixin cessaments i fins que no hi hagi un compromís clar del Govern, fins que no aturin aquestes pràctiques".
COMPAREIXENÇA DE PARLON I TRAPERO
El diputat cupaire ha detallat que el Govern "ha accedit" a que compareguin aquest dimecres en la comissió d'Interior la consellera d'Interior, Núria Parlón, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquestes infiltracions, i ha descartat una compareixença conjunta amb la consellera d'Educació, Ester Niubó.
Ha tornat a reclamar la destitució de Trapero i dels responsables de la comissaria que van ordenar la infiltració de dos agents en una assemblea educativa, i que el Govern faci un exercici de transparència i expliqui si ha fet aquests operatius en altres moviments sindicals, "en partits polítics, a Foment del Treball o el Cercle d'Economia o altres agents que també generen molta conflictivitat laboral", ha ironitzat.
Ha reclamat saber quins criteris polítics s'han seguit per prendre la decisió d'infiltrar uns agents, que es demani "disculpes i rectificacions" i que el Govern es comprometi a no infiltrar més mossos en cap tipus de mobilització i que només ho farà sota mandat judicial.
"El Govern està fotent la pota fins al fons" en tot el procés de negociació amb la comunitat educativa, ha criticat Pellicer, que també ha reclamat que recuperin les converses en el punt en què es van quedar abans de signar l'acord amb CCOO i la UGT, i que retirin les sancions econòmiques contra els docents per les últimes mobilitzacions durant les jornades de vaga.