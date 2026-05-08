La CUP demana la dimissió de Trapero i "rectificacions" per la presumpta infiltració

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha demanat la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a més d'explicacions i "rectificacions" a la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, o al president, Salvador Illa, per la presumpta infiltració dels Mossos entre els docents.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha afirmat que la dimissió de Trapero s'ha de produir tant si en tenia constància com si no; i reitera que "no és un fet aïllat, sinó que forma part d'una campanya d'assetjament contra les mobilitzacions socials, i concretament contra les mobilitzacions del professorat".
Segons ell, Illa i Parlon han dimitit de les seves funcions de control democràtic de les actuacions policials, i assegura: "Els Mossos d'Esquadra fan el que vol el director de la policia i la Conselleria d'Interior i el president de la Generalitat empassen, empassen, empassen i empassen".
"Hi ha un grau d'hipocresia molt elevat en aquest Govern: durant el dia, en els actes públics, criden a la mobilització, defensen que la gent es mobilitzi, defensen que la gent participi, i després envien la policia a hostigar, a assetjar, a reprimir, a sancionar i a culpar els qui es mobilitzen", afegeix.
Qualifica de lamentable l'explicació de la Conselleria d'Interior aquest dijous sobre aquesta presumpta infiltració, i crida a que es reconeguin els fets; que hi hagi disculpes cap a la comunitat educativa i, concretament, cap a aquesta assemblea; assegurar que no es tornarà a repetir i, a més de Trapero, la dimissió "immediata" del responsable de l'operatiu que va decidir infiltrar els agents.