La CUP demana a Dalmau "menys xantatge, cinisme i mentides" després de dir que sense comptes no hi ha trens

Troba una "presa de pèl" que el Govern i els Comuns anunciïn 12 multes per la llei d'habitatge
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha demanat al conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, "menys xantatge, cinisme i mentides" després que afirmés que sense tenir uns pressupostos aprovats per al 2026 no hi haurà trens.
En una roda de premsa, ha lamentat que hi hagi hagut una nova incidència aquest dimarts en el servei de Rodalies, i ha acusat el Govern de "bunqueritzar-se", actuant com si tinguessin majoria absoluta, i de tenir una actitud xulesca i cínica davant aquesta situació, textualment.
Ha recordat que l'executiu català va dir la setmana passada que dilluns Rodalies funcionaria amb normalitat, però no ha estat així, i ha acusat els socis del Govern, ERC i els Comuns, de "ceguesa" i de pretendre sostenir un govern que no sap gestionar aquesta crisi.
RÈGIM SANCIONADOR
Pellicer també ha qualificat de "presa de pèl" que el Govern i els Comuns anunciïn la imposició de 12 multes a propietaris per incomplir la llei d'habitatge, aplicant el règim sancionador acordat entre tots dos, ja que considera que hi ha centenars de casos que s'haurien de sancionar.
El diputat cupaire ha afirmat que les lleis estan per complir-les i que no es pot acordar que es compleixin: "S'ha de demanar, s'ha de suplicar i s'ha d'acordar que es compleixi, on s'ha vist això?", ha criticat.
Pellicer ha acusat el Govern de donar suport a l'aplicació de lleis que defensen els més forts i no tenir cap interès a aplicar les que serveixen per limitar privilegis, i ha qualificat de "dansa d'aparellament" aliena a la realitat la reunió entre els Govern i els Comuns de dilluns per avaluar el compliment dels pactes per als suplements de crèdit del 2025.
També ha criticat que ERC hagi retirat del text de la seva moció del pròxim ple la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després d'haver demanat que dimitís per la crisi a Rodalies: "Sembla que hi ha un interès a sostenir aquest govern costi el que costi", ha retret.
Ha reclamat que tots els grups parlamentaris votin a favor de la dimissió de Paneque que recull la moció de la CUP que es debatrà en el ple de la setmana vinent, ja que considera que és una persona que "àmpliament ha demostrat que no està a l'alçada del seu càrrec".