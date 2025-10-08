La CUP demana crear una constructora pública i reduir un 14% el sou dels diputats

També insten a parar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha registrat una proposta de resolució per demanar la creació d'una constructora pública per establir barems de preus i marges de benefici; una altra que insta a reduir en un 14% el sou dels diputats del Parlament perquè "responguin a la realitat econòmica i social" de Catalunya, i evitar la duplicitat de càrrecs.
Així ho han recollit en diferents propostes de resolució que el partit ha registrat al Parlament en el marc del Debat de Política General (DPG), i el contingut de la qual es votarà el dijous a la tarda al ple.
També han reclamat parar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i que es destinin tots els fons previstos a millores a la xarxa ferroviària i de transport públic en general, i, a més, demanen no promoure esdeveniments "multitudinaris amb finalitat lucrativa i no social", posant d'exemple la Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella (Girona).
Un altre punt proposa mantenir les bonificacions del 50% al transport públic per als títols de T-Usual, T-Mes i T-Jove i que s'estengui la integració tarifària del transport a tota Catalunya.
EDUCACIÓ I SANITAT
La formació demana elaborar un pla pressupostari per destinar el 6% del PIB a l'educació pública en un termini màxim de tres anys i destinar "prioritàriament" l'augment a reduir les ràtios a totes les etapes educatives.
D'altra banda, proposen implementar un "pla de xoc" per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública i enfortir l'atenció primària.
RELACIONS AMB ISRAEL
A més, insten a suspendre i retirar totes les llicències d'exportació d'armes i material militar i la cancel·lació de qualsevol acord de cooperació o finançament públic a empreses que "col·laboren amb l'ocupació de territori palestí" i la no participació d'organitzacions vinculades a Israel en esdeveniments participats per ens públics.
També, d'altra banda, demanen garantir a tots els residents de Catalunya l'accés al padró del municipi en el qual viuen amb independència de la seva situació administrativa perquè "és la primera via d'integració i cohesió per a les persones migrants".