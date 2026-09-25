La CUP demana un consens sobre el 6% i que es mantingui després del "PSC més de dretes" de la història

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha demanat un consens sobre invertir el 6% del PIB català en educació i que es mantingui quan acabi el mandat del "PSC més de dretes i més espanyolista de la història".
En unes declaracions posteriors a la cimera educativa entre el Govern i els partits, ha lamentat que la reunió ha tingut "molt poques concrecions", i ha demanat saber com s'arribarà al 6% amb un calendari.
Ha assenyalat que aquesta reunió ha servit com a punt de partida, però ha retret que l'executiu de Salvador Illa no hagi portat "cap proposta concreta, ni metodològica, ni de concreció d'agenda".
Castillejo ha detallat que han reclamat aturar "aquesta pèrdua de línies públiques mentre es mantenen les concertades", i ha demanat prioritzar la pública i planificar l'oferta educativa perquè no es deixi al lliure mercat l'educació pública.
També ha criticat la presència d'Aliança Catalana (AC) en la cimera: "Aquestes forces que dimecres ja van explicar el seu model islamofòbic i destrossador de la cohesió social no poden formar part d'aquest debat", ha sostingut.
A més, la líder s'ha mostrat favorable a que se celebri el ple monogràfic sobre educació al Parlament proposat per Junts.