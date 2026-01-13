La CUP demana comparèixer a Illa per la posició del Govern davant l'acord UE-Mercosur

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha anunciat que la seva formació ha registrat una petició de compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, o si no és possible del Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per explicar com ha defensat el Govern "els acords assolits al Parlament" referents al tractat comercial entre la UE i el Mercosur.
Així ho ha expressat en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, després de les protestes dels pagesos durant l'última setmana, i ha recordat que el Parlament va votar que "era un acord injust" i que, a parer seu, afecta directament els agricultors catalans i afavoreix l'arribada d'aliments amb requisits sanitaris que no garanteixen productes segurs.
Ha qualificat l'acord de "totalment insuficient" i ha dit que, malgrat que el Parlament hi va votar en contra l'octubre del 2025, el Govern, textualment, ha trigat molts mesos a pronunciar-se.
"De les paraules que finalment han dit nosaltres no n'esperem res, perquè al final han fet tímides concessions, bàsicament per aturar aquesta mobilització, però estem segurs que no treballaran per solucionar els problemes de fons", ha assenyalat.
Ha afegit que aquest acord "només beneficia els grans capitals i deixa en total desprotecció la població i els agricultors".