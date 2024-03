La CUP demana comparèixer a Elena i Campuzano sobre el suïcidi d'un home

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrat aquest divendres a la Mesa de la Diputació Permanent del Parlament una sol·licitud de compareixença dels consellers d'Interior i de Drets Socials de la Generalitat, Joan Ignasi Elena i Carles Campuzano, "per informar sobre el suïcidi d'un veí de Sabadell (Barcelona) de 70 anys després de ser desnonat amb presència policial".

Així ho recull la sol·licitud de la CUP, compartida a X pel portaveu de la formació al Parlament, Xavier Pellicer, i recollida per Europa Press, que fa referència a un home que es va suïcidar dimarts després de ser desnonat del seu pis de lloguer a Sabadell (Barcelona) amb la seva dona, on feia 30 anys que hi vivien, segons ha explicat la Plataforma d'Afectades per l'Hipoteca i la Crisi (PAHC).

En l'escrit, la CUP també demana explicacions sobre el desnonament d'una mare amb tres menors a Lleida "un dels quals necessita atenció mèdica constant".