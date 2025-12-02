La CUP demana la compareixença d'Ordeig per la PPA i creu que Illa hauria de ser a Catalunya

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha demanat aquest dimarts la compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i considera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hauria de ser a Catalunya per abordar la crisi.
"És important que comparegui el conseller Ordeig, i per això hem demanat la seva compareixença. També entenem que és important que el president sigui aquí en uns moments complicats com aquest", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Malgrat constatar que és l'inici de la crisi, ha advertit que pot afectar greument el sector ramader, per la qual cosa defensa que Illa hauria de ser a Catalunya per tranquil·litzar els afectats i donar explicacions públiques.
També ha concretat que han registrat preguntes al Parlament per saber el motiu pel qual el Govern va activar d'entrada la Unitat Militar d'Emergències (UME): "Potser era per fer-se una foto i mostrar que estan fent una bona gestió, però nosaltres entenem que això no ha d'anar per aquí".
I és que, segons Cornellà, a Catalunya disposen d'equips d'intervenció, material i els procediments per gestionar aquesta emergència, sense la necessitat de fer "aquests espectacles amb l'UME".
Arran d'aquesta crisi, el diputat de la CUP ha qüestionat el model productiu actual i ha reclamat un "canvi de rumb en la política agrària, que posi els pagesos i treballadors del sector al centre, i no els interessos de les grans indústries".