La CUP demana cessaments a Niubó per la paralització de les adjudicacions docents

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha demanat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, que depuri responsabilitats i faci cessaments a la seva conselleria, després que hagi informat aquest divendres que ha paralitzat les adjudicacions docents i les haurà de tornar a fer després d'haver detectat "incidències no justificades".

"Hi ha d'haver depuració de les responsabilitats i hi ha d'haver cessaments, perquè tot apunta a que no estem davant cap error informàtic, sinó que es tracta d'una decisió no només incorrecta i negligent, sinó que fins i tot podria ser fraudulenta", ha dit en unes declaracions difoses per la formació.

Per Estrada, es tracta d'un "fet gravíssim, que s'afegeix a tot el cúmul d'errors, de despropòsits, dels processos d'adjudicació" d'aquest i altres anys, i ha assenyalat textualment el maltractament que pateixen els docents.

Ha demanat "la rapidesa més gran possible" a l'hora de donar explicacions i reprendre el procés d'adjudicació, i ha afirmat que la consellera ha informat els grups de la situació.

Els anticapitalistes han registrat la sol·licitud de compareixença de Niubó davant la Comissió d'Educació i FP del Parlament per donar explicacions sobre el cas, tot i que Niubó ja ha sol·licitat comparèixer d'urgència, en una comissió que es preveu la setmana vinent.