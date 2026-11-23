BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha defensat la necessitat de construir una força política que no renunciï a una estratègia de "ruptura amb l'Estat", que vagi més enllà de les eleccions i no es conformi a ser el mal menor, una proposta que, ha assegurat, no defensa cap partit amb vista a les eleccions generals del 29N.
"La defensa de la democràcia, de la sobirania, dels drets socials és, a casa nostra, la mateixa lluita: la lluita per la independència", ha reivindicat aquest dilluns en una roda de premsa, segons recull la formació en un comunicat.
La portaveu de la formació ha dit que treballaran perquè hi hagi mobilitzacions que permetin articular una alternativa d'aquest tipus que "no es posi una pinça al nas a l'hora de sortir a votar".
D'altra banda, s'ha referit al 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i ha alertat de l'"amenaça de les forces reaccionàries" contra els drets de les dones.
També ha demanat l'alliberament de les tres persones empresonades a Catalunya per la vaga general del passat 11 de novembre i ha assenyalat el PSOE i el Govern com els responsables de "construir un clima de criminalització de la protesta".